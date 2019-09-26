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11:42, 26 сентября 2019 235
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Рязанская мэрия расторгла контракт на продолжение реконструкции площади Ленина «по соглашению сторон»

Рязанская мэрия расторгла контракт на продолжение реконструкции площади Ленина «по соглашению сторон»

Рязанская мэрия расторгла с подрядчиком контракт на второй этап реконструкции площади Ленина. Соответствующий документ опубликовали на портале госзакупок. Причина расторжения контракта указана как «соглашение сторон».

В документе сказано, что контракт расторгнут 20 сентября. «На момент расторжения муниципального контракта работы подрядчиком не выполнялись, оплата не производилась. Стороны подтверждают, что… взаимных претензий не имеют», — говорится в документе.

Напомним, что этой осенью планировали продолжить благоустройство площади Ленина. Во втором этапе хотели реконструировать улицу Кольцова.

Улицы Кольцова и Краснорядскую должны сделать пешеходными.


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