Рязанская мэрия расторгла контракт на продолжение реконструкции площади Ленина «по соглашению сторон»

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Рязанская мэрия расторгла с подрядчиком контракт на второй этап реконструкции площади Ленина. Соответствующий документ опубликовали на портале госзакупок. Причина расторжения контракта указана как «соглашение сторон».
В документе сказано, что контракт расторгнут 20 сентября. «На момент расторжения муниципального контракта работы подрядчиком не выполнялись, оплата не производилась. Стороны подтверждают, что… взаимных претензий не имеют», — говорится в документе.
Напомним, что этой осенью
Улицы Кольцова и Краснорядскую
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