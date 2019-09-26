Проехавший на «красный» рязанец устроил аварию в Рыбновском районе. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в четверг, 26 сентября, в Рыбновском районе произошла авария. Примерно в 7:55 на 170-м километре трассы М-5 столкнулись две иномарки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 56-летний рязанец на Opel Meriva проехал на красный сигнал светофора на перекрестке и врезался в Mitsubishi Outlander под управлением 58-летнего жителя Рыбного, который поворачивал налево.
В результате травмы получил 39-летний пассажир Opel, его доставили в больницу.
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