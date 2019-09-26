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18:00, 26 сентября 2019 167
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Полиция проверит информацию о «Ниве», проехавшей по собаке в Путятинском районе

Полиция проверит информацию о «Ниве», проехавшей по собаке в Путятинском районе

Полиция проверит информацию о «Ниве», проехавшей по собаке в Путятинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, животное переехал 39-летний местный житель.

Установлено, что виновник уже был осужден по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Также в отношении мужчины возбуждали уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).

Ранее сообщалось, что в селе Береговое Путятинского района Niva несколько раз проехала по старой собаке. О «вопиющем случае человеческой жестокости» рассказала подписчица группы «Типичное Путятино» Регина Иванкина.


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