На строительство пяти пристроек к рязанским детским садам выделили около 131 миллиона

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Фото: Pixabay.com
На строительство пяти пристроек к рязанским детским садам №№ 22, 108, 112, 125, 140 выделили около 131 миллиона рублей. В четверг, 26 сентября, гордума утвердила поправки в бюджет.
В бюджет города поступили 359 миллионов рублей. Из них 114 миллионов направят на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 50 миллионов — на ремонт в 32 детских садах и 24 школах.
На капремонт канализационных коллекторов на двух участках — в районе от улицы Циолковского до улицы Есенина и по улице Островского — планируется потратить 113,5 миллиона рублей.
Бюджетные расходы вырастут на 146,5 миллионов рублей за счет кредитных займов. Из них 25 миллионов дополнительно направят на приобретение пескосоляной смеси и горюче-смазочных материалов.
За три миллиона обустроят тротуар от дома №15 по Голенчинскому шоссе до дома №41 по Светлому проезду.
Около пяти миллионов потратят на строительство кладбища «Богородское -2».
На питание в детских садах, школах направят 23 миллиона, на оплату коммунальных услуг и обслуживание коммунальных сетей — 13 миллионов.
Напомним, ранее вопрос о внесении поправок в бюджет
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