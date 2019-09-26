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16:47, 26 сентября 2019 92
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На строительство пяти пристроек к рязанским детским садам выделили около 131 миллиона

На строительство пяти пристроек к рязанским детским садам выделили около 131 миллиона

Фото: Pixabay.com

На строительство пяти пристроек к рязанским детским садам №№ 22, 108, 112, 125, 140 выделили около 131 миллиона рублей. В четверг, 26 сентября, гордума утвердила поправки в бюджет.

В бюджет города поступили 359 миллионов рублей. Из них 114 миллионов направят на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 50 миллионов — на ремонт в 32 детских садах и 24 школах.

На капремонт канализационных коллекторов на двух участках — в районе от улицы Циолковского до улицы Есенина и по улице Островского — планируется потратить 113,5 миллиона рублей.

Бюджетные расходы вырастут на 146,5 миллионов рублей за счет кредитных займов. Из них 25 миллионов дополнительно направят на приобретение пескосоляной смеси и горюче-смазочных материалов.

За три миллиона обустроят тротуар от дома №15 по Голенчинскому шоссе до дома №41 по Светлому проезду.

Около пяти миллионов потратят на строительство кладбища «Богородское -2».

На питание в детских садах, школах направят 23 миллиона, на оплату коммунальных услуг и обслуживание коммунальных сетей — 13 миллионов.

Напомним, ранее вопрос о внесении поправок в бюджет подробно рассмотрели на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы.


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