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На рязанских автобусах начал работать коммерческий перевозчик. Об этом рассказал и.о. заместителя главы городской администрации Владимир Бурмистров в четверг, 26 сентября.
В пресс-службе администрации сообщили, что «Управление рязанского троллейбуса» начало сотрудничать с компанией «Вест-Лайн». Фирма обслуживает «Мосгортранс» и другие государственные, муниципальные унитарные предприятия. При этом на сегодняшний день УРТ — единый муниципальный оператор пассажирских перевозок в городе, который может управлять маршрутами на свое усмотрение.
Отмечается, что инвестор предоставил управлению
«УРТ, осуществляя автомобильные перевозки автобусами, выйдет на положительный финансовый результат», — заявил Бурмистров.
«На сегодняшний день — это от пяти до десяти процентов от оборота денег, которые поступают перевозчику. При этом за ремонт, мойку автобусов, освидетельствование водителей и прочие услуги, предоставляемые на базе УРТ, инвестор платит отдельно. Когда мы поймем, что перевозчик вышел на рентабельный уровень работы, процент этот может быть пересмотрен», — добавил он.
По договору автобусы обслуживают водители, которые числятся в компании «Вест-Лайн». Работникам «Автоколонны №1310», которая будет ликвидирована по результатам процедуры банкротства, предложат перейти на работу в УРТ либо в компанию инвестора.
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