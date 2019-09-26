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15:47, 26 сентября 2019 90
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На рязанских автобусах начал работать коммерческий перевозчик 1

На рязанских автобусах начал работать коммерческий перевозчик

На рязанских автобусах начал работать коммерческий перевозчик. Об этом рассказал и.о. заместителя главы городской администрации Владимир Бурмистров в четверг, 26 сентября.

В пресс-службе администрации сообщили, что «Управление рязанского троллейбуса» начало сотрудничать с компанией «Вест-Лайн». Фирма обслуживает «Мосгортранс» и другие государственные, муниципальные унитарные предприятия. При этом на сегодняшний день УРТ — единый муниципальный оператор пассажирских перевозок в городе, который может управлять маршрутами на свое усмотрение.

Отмечается, что инвестор предоставил управлению 40 автобусов. Бурмистров отметил, что в будущем планируется добавить численность автобусов, однако финансовых возможностей для приобретения транспорта на данный момент нет.И.о. заместителя главы городской администрации сообщил, что часть прибыли за перевозки получает управление.

«УРТ, осуществляя автомобильные перевозки автобусами, выйдет на положительный финансовый результат», — заявил Бурмистров.

«На сегодняшний день — это от пяти до десяти процентов от оборота денег, которые поступают перевозчику. При этом за ремонт, мойку автобусов, освидетельствование водителей и прочие услуги, предоставляемые на базе УРТ, инвестор платит отдельно. Когда мы поймем, что перевозчик вышел на рентабельный уровень работы, процент этот может быть пересмотрен», — добавил он.

По договору автобусы обслуживают водители, которые числятся в компании «Вест-Лайн». Работникам «Автоколонны №1310», которая будет ликвидирована по результатам процедуры банкротства, предложат перейти на работу в УРТ либо в компанию инвестора.


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