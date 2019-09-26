Из-за учений рязанцы не смогут попасть на автовокзал «Приокский»

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В первой половине четверга, 26 сентября, рязанцы не смогут попасть на автовокзал «Приокский». В это время там проведут антитеррористические учения, предупредили в пресс-службе регионального УФСБ.
Продажу билетов и посадку-высадку пассажиров организуют на площадке перед входом в Лесопарк.
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