А что в кино? «К звездам», «Герой» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Американский фантастический фильм «К звездам» режиссера Джеймса Грея впервые представили зрителям на 76-м Венецианском кинофестивале. Главные роли исполнили Брэд Питт Томми Ли Джонс.
Российский шпионский боевик «Герой» режиссера Карена Оганесяна также собрал звездный актерский состав — главные роли сыграли Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова.
Комедия «Подкидыш» является ремейком знаменитой советской картины 1939 года. Также на этой неделе выходит документальный фильм «С любовью, Антоша», посвященный актеру Антону Ельчину.
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