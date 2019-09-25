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Фото: Pixabay.com
Воронежца осудили за убийство тулячки. Об этом
Следствие установило, что 6 июня пара пила алкоголь. Во время застолья собутыльники поссорились, и 53-летний мужчина ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась.
Уроженца Воронежской области признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Его приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в силу.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.