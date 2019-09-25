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В Рязанской области введут налог для букмекеров. Соответствующий законопроект опубликовали на
В документе говорится, что на территории области запрещены азартные игры, однако по лицензиям налоговой службы работают пункты приема ставок букмекерских контор. Как утверждают депутаты, из-за того, что ставка не определена, букмекеры платят минимальный налог.
В 2018 году регион получил 1,47 млн рублей при 11 действующих пунктах. В законопроекте говорится, что за пункт приема ставок букмекерам придется заплатить 14 тысяч рублей, процессинговый центр обойдется в 250 тысяч налога, а процессинговый центр интерактивных ставок — в 3 миллиона рублей. В пояснительной записке добавили, что это максимальные ставки.
Законопроект в ступит в силу с 1 декабря 2019 года.
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