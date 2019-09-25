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В Рязани начался осенний посадочный период. Об этом сообщил
Осенью в областном центре высадят более 70 тысяч растений. Для этого уже закуплены 50 тысяч тюльпанов и 10 тысяч нарциссов. Цветы высадят в клумбы на площади Победы и на протяжении всего Первомайского проспекта.
Кроме того, парк Советско-Польскому братству украсят три тысячи тюльпанов, а сквер Уткина — тысяча нарциссов. Всего в осенний период площадь посадки составит больше тысячи квадратных метров.
Также на городских территориях планируется высадить 800 кустарников и более 100 деревьев.
Работы по озеленению города начнутся со следующей недели.
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