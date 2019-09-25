В понедельник в Старожиловском районе отключат газ

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В понедельник, 30 сентября, в Старожиловском районе отключат газ.
О проведении ремонтных работ в деревне Соха сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 9:00 до 17:00 газа не будет на улицах:
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