В полиции рассказали об аварии в Касимовском районе с восемью пострадавшими

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Фото: УГИБДД по Рязанской области
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла вечером во вторник, 24 сентября, в Касимовском районе. Примерно в 18:14 на 202-м километре дороги «Ряжск-Касимов» столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Land Cruiser, сообщила
По предварительной информации, 49-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом перекрестке не пропустил «пятнадцатую» под управлением 35-летнего мужчины, ехавшего по главной дороге.
В результате
«В момент ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 находились шесть человек. Конструктивно данный автомобиль рассчитан на перевозку пяти человек. Двое детей, находившихся на заднем сиденье, перевозились с использованием детских удерживающих устройств», — говорится в сообщении.
Водителя «пятнадцатой» намерены привлечь к административной ответственности за нарушения правил перевозки людей.
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