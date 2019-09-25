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10:17, 25 сентября 2019 217
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В полиции рассказали об аварии в Касимовском районе с восемью пострадавшими

В полиции рассказали об аварии в Касимовском районе с восемью пострадавшими

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла вечером во вторник, 24 сентября, в Касимовском районе. Примерно в 18:14 на 202-м километре дороги «Ряжск-Касимов» столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Land Cruiser, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 49-летний местный житель на Toyota на нерегулируемом перекрестке не пропустил «пятнадцатую» под управлением 35-летнего мужчины, ехавшего по главной дороге.

В результате травмы получили водитель ВАЗа и шесть его пассажиров в возрасте 72, 35, 14, 9 и 3 лет, а также 41-летняя пассажирка иномарки.

«В момент ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 находились шесть человек. Конструктивно данный автомобиль рассчитан на перевозку пяти человек. Двое детей, находившихся на заднем сиденье, перевозились с использованием детских удерживающих устройств», — говорится в сообщении.

Водителя «пятнадцатой» намерены привлечь к административной ответственности за нарушения правил перевозки людей.


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