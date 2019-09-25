В Госдуме предложили отбирать водительские права у пьяных велосипедистов

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Фото: Ru.wikipedia.org
Депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором предложил лишать «прав» пьяных велосипедистов, передает
По словам депутата, если у нарушителя нет водительских прав, его нужно отстранить от возможности их получения на длительный срок.
Милонов указал на увеличившееся количество ДТП с участием велосипедистов. Он считает, что у МВД нет действенных механизмов по нормализации ситуации в этой области.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.