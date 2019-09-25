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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанину вынесли приговор за попытку ударить ножом полицейского. Об этом
В ноябре прошлого года в отдел полиции села Пичаево доставили мужчину 1956 года рождения по подозрению в краже. Он стал оскорблять полицейских и ругаться.
«Офицер полиции сделал замечание нарушителю закон, — рассказали в пресс-службе. — Злоумышленник в ответ набросился на полицейского с ножом. Благодаря четким действиям сотрудников полиции гражданин был обезоружен».
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 УК («Оскорбление представителя власти») и приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.
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