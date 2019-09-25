Тамбовчанин на «Киа» насмерть сбил женщину

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Тамбовчанин на Kia Sportage насмерть сбил женщину. Об этом
Авария произошла во вторник, 24 сентября, в 22:30 на третьем километре дороги Мичуринск-Кочетовка-5. Мужчина 1973 года рождения сбил шедшую по правой стороне дороги женщину 1962 года рождения.
Пострадавшая скончалась до приезда «скорой».
Фото с
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