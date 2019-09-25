Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:28, 25 сентября 2019 99
 0    0

Рязанцам предложили обсудить новое место для городской ярмарки

Рязанцам предложили обсудить новое место для городской ярмарки

Рязанцам предложили обсудить на публичных слушаниях новое место для городской ярмарки. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

Компания «Сфера» планирует разместить киоски и лотки для торговли на Пролетарской улице и подала заявку на использование участка площадью 0,47 гектара. Территория находится в общественно-жилой зоне, где такие объекты разрешены условно.

Обсуждение пройдет в четверг, 17 октября, в кабинете №219 административного здания на улице Введенской, №107. Начало в 18:00.

Напомним, публичные слушания по торговым павильонам в Канищеве, где раньше был рынок, прошли во вторник.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 679
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 047
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 172
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 4 054
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 432
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум