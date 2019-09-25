Рязанцам предложили обсудить новое место для городской ярмарки

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Рязанцам предложили обсудить на публичных слушаниях новое место для городской ярмарки. Соответствующее постановление опубликовали на
Компания «Сфера» планирует разместить киоски и лотки для торговли на Пролетарской улице и подала заявку на использование участка площадью 0,47 гектара. Территория находится в общественно-жилой зоне, где такие объекты разрешены условно.
Обсуждение пройдет в четверг, 17 октября, в кабинете №219 административного здания на улице Введенской, №107. Начало в 18:00.
Напомним, публичные слушания по торговым павильонам в Канищеве, где раньше был рынок,
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Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.