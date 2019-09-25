Прокуратура нашла нарушения в детсаду под Рязанью, на который жаловались родители

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По словам матери одного из воспитанников, в здании уже несколько лет пахнет канализацией, а в комнатах, где дети спят, играют и переодеваются, течет крыша.
Проверка показала, что в дошкольной группе нарушаются требования СанПиН — в раздевалке младшей группы потолок и стены в подтеках воды из-за протекающей крыши.
В адрес начальника управления образования Пронского района внесли представление об устранении нарушений.
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.