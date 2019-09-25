Пациенты ОКБ поблагодарили рязанских врачей, пересадивших им почки. Видео

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Фото: Pixabay.com
Пациенты ОКБ поблагодарили рязанских врачей, пересадивших им почки, а также губернатора Николая Любимова и его команду, при которых начались эти операции. Видео с обращениями рязанцев опубликваны в группе «ВКонтакте» «
В ролике местная жительница Анна Незнаева рассказала, что она стала первым человеком, которому пересадили почку в Рязани. По словам женщины, в декабре 2018 года ее вызвали на операцию в ОКБ. До этого она пять лет была на гемодиализе (аппарате «искусственная почка») и три года стояла на очереди в Москве.
«Было некоторое недоверие к рязанским хирургам. Смогут ли они справиться с тем, над чем уже много лет работают московские врачи?», — рассказала женщина.
Рязанец Михаил Пинигин, которому также пересадили почку, записал видео с благодарностью рязанским врачам-трансплантологам.
«Врачи смогли подарить новую жизнь большому количеству пациентов благодаря трансплантации внутренних органов», — сказал он.
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