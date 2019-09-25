О «лихих девяностых» и бизнес-империи. Рязанский олигарх Игорь Коськин дал интервью федеральному каналу

Президент финансово-промышленной компании «Инвест» Игорь Коськин стал героем программы «В топе», которая выходит на канале «Царьград». В тридцатиминутной передаче он рассказал, как ему удалось выстроить бизнес, как приватизировал предприятия, в том числе кожевенный завод, вспомнил он и о «лихих девяностых».

Первое, о чем спросила ведущая Игоря Коськина, «как вам удалось построить бизнес-империю?». Он ответил, что основной успех заключался в том, что «не было задачи строить империю, была задача решать насущные проблемы».

Период приватизации председатель ФПК «Инвест» вспоминает как игру, в которую «никто не верил» и что она, по общим ощущениям, могла «закончится завтра». «А так как были денежные возможности, здоровый авантюризм, мы начали играть и в эту игру», — поделился Игорь Коськин.

В пример он привел приватизацию «предприятия по разработке сельхозтехники».

«Был курьезный случай в институте, когда я учился на первом курсе. Я подрабатывал на предприятии, чистил крышу зимой… То есть я чистил крышу на первом курсе, а на третьем курсе купил».

Игорь Коськин подчеркнул, что компании продавались за копейки. «Люди за спиртное продавали ваучеры на улице. Сейчас все это забыто, но это фактура того дня».

На вопрос пришлось ли бороться за кожзавод, Игорь Коськин ответил «нет, пришли и купили». Он рассказал, что изначально приобрели часть уже запущенного предприятия.

«Постояло год-полтора, мы приняли решение докупить акции. Сейчас многие вспоминают темные огромные корпуса, конца и края нет, свет не включался. Потом все преобразовалось».

«Было ли сложно в девяностые?» — поинтересовалась ведущая.

«Конечно, но это все компенсировалось молодостью, легкостью. Я вырос в этом городе, занимался спортом, в армии служил, учился в институте. Все эти бандиты они не прилетели с другой планеты, с кем-то в институте учился», — заметил Игорь Коськин. Он рассказал и о собственном покушении.

«У меня был тяжелый период. Я должен был приехать домой, мама вышла на балкон. И вот подъехала моя машина. Машину обстреляли, друг погиб. Меня там не было, но маму потом пришлось долго успокаивать».

В конце программы Игорь Коськин рассказал о том, как провел четыре месяца под следствием. «Тюрьма мне помогла окончательно выбрать путь… С кем идти по жизни — с богом или дьяволом».

По мнению Игоря Коськина бизнес должен быть изначально социально ответственным. Что касается благотворительности, то на вопрос «почему деньги направляют на нее, а не в свою комфортную жизнь», Игорь Коськин сказал, что «достаточно примитивно себя в зрелом возрасте игрушками тешить и еще пытаться от этого удовольствие получать».