На Московском шоссе уходивший от столкновения внедорожник чуть не сбил велосипедиста

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 23 сентября, на Московском шоссе столкнулись два автомобиля. Видео ДТП появилось «ВКонтакте».
Авария произошла около 21:00 у остановки «Таможня».
Машины ехали по направлению в центр города. Легковушка пыталась перестроиться и столкнулась с внедорожником в правом ряду. Перед ними ехал велосипедист, которого едва не сбили.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанин изнасиловал больную 15-летнюю падчерицу
|
cледующая новость →Рязанка пожаловалась на «фильтрационный лагерь» в детской поликлинике
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.