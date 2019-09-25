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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Липчанка на «девятке» сбила четырехлетнего ребенка. Об этом
Авария произошла во вторник, 24 сентября, в селе Двуречки Грязинского района. Около 9:30 на улице Маяковского 36-летняя женщина на «ВАЗ-2109» сбила ребенка.
Мальчика госпитализировали.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.