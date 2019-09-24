Во Владимирской области ожидаются заморозки и снег. Прогноз синоптиков

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В среду, 25 сентября, во Владимирской области ожидаются заморозки и снег. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от -4 до +1 градусов, днем от +4 до +9 градусов.
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