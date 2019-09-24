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В перинатальном центре выходили недоношенных тройняшек. Сюжет об этом показал телеканал «
Девочки
По словам специалистов, у младенцев также наблюдалась проблема с желудком, они не усваивали пищу.
«Роды прошли успешно, обошлось без реанимации и дополнительных вмешательств. Тройняшек поместили в отделение интенсивной терапии, где они окрепли и набрали массу», — говорится в сюжете.
Также отмечается, что девочки получили имена Аксинья, Есения и Мирослава.
«Состояние младенцев стабильное и не вызывает опасения. Уже в четверг их выпишут из перинатального центра», — подчеркнули врачи.
Отметим, тройня стала уже второй в этом году. Первая появилась на свет в новогоднюю ночь.
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