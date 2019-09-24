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Фото: Pixabay.com
В Москве вынесли приговор педофилу, десять лет державшего мальчика в секс-рабстве. Мужчину приговорили к двадцати годам колонии строгого режима по пункту «в» части 3 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), передает
По данным следствия, Эдуард Никитин в июле 2007 года познакомился с девятилетним мальчиком и предложил жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома. Педофил удерживал мальчика в квартире и регулярно насиловал.
В 2007 году после пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»), ребенка объявили в федеральный розыск. Злоумышленника задержали через десять лет, он признал вину. Потерпевшего, уже 19-летнего юношу, допросили. Он лишь смог пояснить, что родился на Украине и не помнит родителей.
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