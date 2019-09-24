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В Михайловском районе «Нива» улетела в кювет, водитель погиб. Об этом сообщил телеканал «
Авария произошла в понедельник, 23 сентября, примерно в 12:35 между селами Каморино и Завидовка. За рулем машины был 58-летний мужчина. Он погиб на месте.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.