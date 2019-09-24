В Калужской области появится свой пивной фестиваль

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Фестиваль крафтовой культуры GrenaderFest впервые пройдет 12 октября в Малояролавце Калужской области. Об этом сообщил интернет-портал «
О себе расскажут и представят свою продукцию 40 пивоварен и фермеров.
На фестивале организуют секцию искусств, где художники, скульпторы и стеклодувы дадут мастер-классы. Планируется учредить и присвоить первую премию в области крафтовой культуры «Ликвид». Гостями фестиваля станут музыкальные группы Княzz и Аигел, Oligarckh и «Дергать».
Фестиваль станет ежегодным.
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