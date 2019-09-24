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15:13, 24 сентября 2019 173
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В Калужской области появится свой пивной фестиваль

В Калужской области появится свой пивной фестиваль

Фестиваль крафтовой культуры GrenaderFest впервые пройдет 12 октября в Малояролавце Калужской области. Об этом сообщил интернет-портал «Новости Калуги» со ссылкой на региональное агентство развития туризма.

О себе расскажут и представят свою продукцию 40 пивоварен и фермеров.

На фестивале организуют секцию искусств, где художники, скульпторы и стеклодувы дадут мастер-классы. Планируется учредить и присвоить первую премию в области крафтовой культуры «Ликвид». Гостями фестиваля станут музыкальные группы Княzz и Аигел, Oligarckh и «Дергать».

Фестиваль станет ежегодным.


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