Рязанок пригласили на новый конкурс «Актриса Вселенной 2020»

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В России появится новый международный кинофестиваль короткометражных фильмов «Актриса Вселенной». Проект создадут на базе конкурсов красоты «
Участницами кинофестиваля смогут сталь молодые девушки и женщины, желающие реализовать себя в кино, а также начинающие актрисы, которые уже имеют небольшой опыт в кино.
«Конкурсанткам предстоит подготовить короткометражные фильмы длительностью не более 5 минут. Победительница получит призы и внимание режиссеров и продюсеров к своей персоне, благодаря чему сможет сниматься в эпизодических или главных ролях в различных сериалах или кинопроектах», — рассказали организаторы.
Планируется, что в декабре 2019 года в Москве презентуют новый проект «Актриса Вселенной 2020», а также проведут финалы конкурсов «Краса Вселенной» и «Улыбка Вселенная».
Отмечается, что кастинг на конкурс «Краса Вселенной 2020» еще идет. Девушки от 18 до 30 лет, не имеющие детей, могут подать анкету по
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