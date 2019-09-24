RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка пожаловалась на порванные простыни и сорочку в роддоме №4. Татьяна Бутченко опубликовала ролик из роддома, отметив, что видео сделала ее знакомая.
Автор ролика показала порванные простыни с пятнами, ночную рубашку на подушке вместо наволочки и свою сорочку с дырами. Кроме того, по словам женщины, в их палате не закрываются жалюзи.
«Вот в таких условиях рожают российские женщины», — возмутилась она.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду в Тульской области вновь ожидается похолодание. Прогноз погоды
|
cледующая новость →В Калужской области появится свой пивной фестиваль
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.