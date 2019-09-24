Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:16, 24 сентября 2019 391
 0    0

Рязанцы собрали 150 тысяч рублей на благотворительных ярмарках для больного раком мальчика

Рязанцы собрали 150 тысяч рублей на благотворительных ярмарках для больного раком мальчика

Фото: Рязанская епархия

Рязанцы собрали 150 тысяч рублей на благотворительных ярмарках для Алеши Кузнецова. Трехлетний мальчик болеет нейробластомой, ему делали несколько курсов химиотерапии и пересаживали костный мозг. Сейчас ребенку нужен препарат стоимостью выше 15 миллионов рублей.

Епархия организовала ярмарки рукоделия рядом с городскими храмами. Первую устроили у Вознесенского храма 15 сентября, еще несколько у Николо-Ямского, Сретенского, Александро-Невского и Екатерининского храмов 21 и 22 сентября.

«На ярмарках люди не только приобретали, но и брали листовки для дальнейшего распространения, чтобы как можно больше людей узнали об Алеше и смогли ему помочь», — отметили в епархии, уточнив, что перевели все собранные деньги маме мальчика.

Ярмарки планируют устроить и у других приходов.

Помочь мальчику можно, отправив деньги на номер карты его мамы, Ирины Кузнецовой, или другими удобными способами:

  • 42 76 85 30 22 86 58 60 — карта «Сбербанка», Ирина Александровна К. (мама);
  • счет на PayPal — Ирина Александровна К. (мама);
  • Яндекс.Кошелек 41 00 19 99 86 56 707 — Ирина Александровна К. (мама);
  • 54 69 53 00 11 71 98 78 — карта «Сбербанка», Андрей Сергеевич К. (папа);
  • 22 02 20 01 52 20 95 14 — карта «Мир», Ирина Александровна К .(мама).

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
17 часов назад
Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 521
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 2 963
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 876
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 837
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 337
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Форум