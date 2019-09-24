Рязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку фестиваля Manhattanshort

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Рязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку из представленных на Manhattanshort film festival. В Рязани показы пройдут с 26 по 30 сентября.
Участниками фестиваля стали режиссеры из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Зрители увидят 10 фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами и проголосуют за лучший фильм и за лучшего исполнителя главной роли.
Посмотреть программу Manhattanshort film festival можно будет в «Кинолюксе». В будни начало в 19:00, в выходные — в 17:00. В будни билет обойдется рязанцам в 200 рублей, в выходные — в 220. Ограничение по возрасту: 18+.
Забронировать билеты можно по
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