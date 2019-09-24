На ремонт пяти рязанских детских садов планируют направить более 130 миллионов

На ремонт пяти рязанских детских садов предложили направить более 130 миллионов рублей. Вопрос рассмотрели на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы во вторник, 24 сентября.

С докладом о внесении изменений в бюджет города выступила начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова. По ее словам, доходы и расходы бюджета Рязани в 2019 году увеличатся на 359,1 миллиона рублей за счет поступивших межбюджетных трансфертов.

Наиболее крупные расходы связаны с реконструкцией детских садов №№ 22, 108, 112, 125, 140. На эти цели предложили направить 131,3 миллиона рублей.

На капремонт канализационных коллекторов на двух участках — в районе от улицы Циолковского до улицы Есенина и по улице Островского — планируется потратить 113,5 миллионов рублей. Еще 50 выделят на ремонт образовательных учреждений.

По словам Финогеновой, средства необходимы для ремонта кровли, пищеблоков, туалетов, замены окон в 32 детских садах и 24 школах.

Доходы и расходы бюджета увеличатся на 406,7 тысяч рублей также за счет поступления добровольных пожертвований на реализацию проекта местных инициатив. Средства направят на осуществление программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы".

На 53,1 миллиона рублей увеличатся расходы управления благоустройства города. Из них 25 пойдут на приобретение пескосоляной смеси и горюче-смазочных материалов.

Расходы управления образования и молодежной политики увеличатся на 43,7 миллиона рублей, больше половины из которых — 23 миллиона — пойдут на питание детей в детсадах, школах.

Почти пять миллионов рублей планируется направить на следующий этап строительства гражданского кладбища «Богородское — 2».

Еще 576 тысяч рублей — на покупку квартиры для переселения жителей из аварийного дома №26 на улице Новослободской.

Кроме того, расходы бюджета увеличатся на 146,5 миллионов за счет кредитных займов.