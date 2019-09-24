Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:44, 24 сентября 2019 64
 0    0

На ремонт пяти рязанских детских садов планируют направить более 130 миллионов

На ремонт пяти рязанских детских садов планируют направить более 130 миллионов

На ремонт пяти рязанских детских садов предложили направить более 130 миллионов рублей. Вопрос рассмотрели на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы во вторник, 24 сентября.

С докладом о внесении изменений в бюджет города выступила начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова. По ее словам, доходы и расходы бюджета Рязани в 2019 году увеличатся на 359,1 миллиона рублей за счет поступивших межбюджетных трансфертов.

Наиболее крупные расходы связаны с реконструкцией детских садов №№ 22, 108, 112, 125, 140. На эти цели предложили направить 131,3 миллиона рублей.

На капремонт канализационных коллекторов на двух участках — в районе от улицы Циолковского до улицы Есенина и по улице Островского — планируется потратить 113,5 миллионов рублей. Еще 50 выделят на ремонт образовательных учреждений.

По словам Финогеновой, средства необходимы для ремонта кровли, пищеблоков, туалетов, замены окон в 32 детских садах и 24 школах.

Доходы и расходы бюджета увеличатся на 406,7 тысяч рублей также за счет поступления добровольных пожертвований на реализацию проекта местных инициатив. Средства направят на осуществление программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы".

На 53,1 миллиона рублей увеличатся расходы управления благоустройства города. Из них 25 пойдут на приобретение пескосоляной смеси и горюче-смазочных материалов.

Расходы управления образования и молодежной политики увеличатся на 43,7 миллиона рублей, больше половины из которых — 23 миллиона — пойдут на питание детей в детсадах, школах.

Почти пять миллионов рублей планируется направить на следующий этап строительства гражданского кладбища «Богородское — 2».

Еще 576 тысяч рублей — на покупку квартиры для переселения жителей из аварийного дома №26 на улице Новослободской.

Кроме того, расходы бюджета увеличатся на 146,5 миллионов за счет кредитных займов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 591
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 2 989
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 977
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 914
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 388
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум