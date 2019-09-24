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13:19, 24 сентября 2019 148
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Две рязанки организовали «выездной» бордель

Две рязанки организовали «выездной» бордель

Фото: Pixabay.com

Две рязанки организовали «выездной» бордель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, нелегальный бизнес организовала в 2017 году 35-летняя безработная горожанка. Она предложила 45-летней знакомой отвечать на звонки, распространять рекламу и помогать проституткам добираться до клиентов в сауны и гостиницы. Та согласилась и в свободное время сама оказывала интимные услуги.

В мае 2018 года оперативники закрыли «выездной» бордель.

«В занятие проституцией на добровольной основе были привлечены не менее семи женщин в возрасте от 27 до 40 лет», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что две девушки приехали из Африки, одна из Азербайджана, остальные — жительницы Рязани и соседних регионов.

На организаторов «выездного» борделя завели уголовное дело по части 1 статьи 241 УК. Им грозит штраф 100 до 500 тысяч рублей или до пяти лет тюрьмы.


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