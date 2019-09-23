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14:36, 23 сентября 2019 121
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Жительница Новомичуринска разделась ради преступления

Жительница Новомичуринска разделась ради преступления

Жительница Новомичуринска пошла на преступление, ради которого ей пришлось раздеться. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 30-летний мужчина и рассказал, что из его дачного дома пропал ноутбук. Следов взлома на месте оперативники не обнаружили.

Опросив местных жителей, полицейские выяснили, что 33-летняя местная жительница пытается продать ноутбук, похожий на пропавший.

Как оказалось, недавно женщина навещала потерпевшего и заметила небольшую щель, образовавшуюся между обшивкой и каркасом строения. Когда мужчина уехал по делам, она пробралась в дом и вынесла ноутбук.

«Для того, чтобы пролезть в узкую щель, ей пришлось снять часть одежды, но это, несмотря на прохладную погоду, не остановило злоумышленницу», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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