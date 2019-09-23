За выходные рязанские полицейские изъяли больше 59 литров нелегального алкоголя

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За минувшие выходные, 21 и 22 сентября, в Рязани изъяли 59 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщила
Всего во время рейдов полиция выявила четыре факта незаконной продажи спиртного.
На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, по которой грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.
Также полиция направила в администрацию письма для расторжения договора на размещение торговых объектов.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.