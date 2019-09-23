Во вторник Любимов проведет выездное заседание правительства в Ряжске

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Во вторник, 24 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетит Ряжск. Об этом глава региона сообщил на
В рамках поездки пройдет выездное
Место проведения: Ряжск, улица Карла Маркса, дом №34 (вход со стороны улицы Красной армии), МБУК «Ряжский районный дом культуры».
«Нужен честный разговор об имеющихся проблемах. Пишите в комментариях о том, что волнует и требует особого внимания», — написал в сообщении Любимов.
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