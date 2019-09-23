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В Туле «КамАЗ» с военными протаранил легковушку, пишет
Авария произошла днем в понедельник, 23 сентября, на улице Кирова. Грузовик смял Chevrolet и протащил его около 30 метров.
В ДТП никто не пострадал.
Фото myslo.ru
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.