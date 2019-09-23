В Шацком районе столкнулись «Киа» и «ГАЗель», погиб человек

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в воскресенье, 22 сентября, в Путятинском районе столкнулись Kia Rio и «ГАЗель». Авария произошла примерно в 8:20 на 328-м километре трассы М-5, сообщила
По предварительной информации, 61-летний рязанец на Kia врезался в «ГАЗ» под управлением 31-летнего жителя Шиловского района.
В результате водитель иномарки погиб на месте, водителя «ГАЗели» госпитализировали с травмами.
Напомним, ранее с места аварии появилось
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