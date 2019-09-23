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16:39, 23 сентября 2019 129
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В Михайлове родители дошкольников перестанут платить деньги за ремонт детских садов

В Михайлове родители дошкольников перестанут платить деньги за ремонт детских садов

Фото: Pixabay.com

В Михайлове родители дошкольников перестанут платить деньги за ремонт детских садов. Об этом рассказала пресс-служба областной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что в соответствии с локальными актами детского сада «Родничок» родители должны благоустраивать территорию учреждения и находить организации, готовые оказать финансовую поддержку. По закону ремонтные работы должно проводить само образовательное учреждение.

Так как пожертвования детскому саду должны производиться только по инициативе родителей, в локальный акт дошкольного учреждения внесли изменения.


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