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Фото: Pixabay.com
В Михайлове родители дошкольников перестанут платить деньги за ремонт детских садов. Об этом рассказала
Во время проверки выяснилось, что в соответствии с локальными актами детского сада «Родничок» родители должны благоустраивать территорию учреждения и находить организации, готовые оказать финансовую поддержку. По закону ремонтные работы должно проводить само образовательное учреждение.
Так как пожертвования детскому саду должны производиться только по инициативе родителей, в локальный акт дошкольного учреждения внесли изменения.
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