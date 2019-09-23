При столкновении «Гелендвагена» и «КамАЗа» в Пронском районе погиб мужчина

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В четверг, 19 сентября, в Пронском районе столкнулись Mercedes-Benz Gelandewagen и «КамАЗ». Авария произошла примерно в 23:00 на 241-м километре трассы Р-22 «Каспий», сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 34-летний житель Михайловского района на Gelandewagen врезался в полуприцеп остановившегося «КамАЗа», за рулем которого был 44-летний тамбовчанин.
После столкновения оба автомобиля
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