На ночном пожаре в Сасовском районе погиб мужчина

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В ночь на понедельник, 23 сентября, в селе Вялсы Сасовского района,
В 1:51 поступил сигнал о горящем доме №55 по улице Первомайской, на вызов выехали три расчета. Огонь уничтожил здание, на пожаре погиб хозяин дома.
Причину возгорания устанавливают.
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