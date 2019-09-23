Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:01, 23 сентября 2019 175
 0    0

Депутатский контроль необходимо усилить — Любимов

Депутатский контроль необходимо усилить — Любимов

Фото: Рязанская городская дума

В понедельник, 23 сентября, губернатор Николай Любимов на рабочей встрече с главой города Юлией Рокотянской подчеркнул необходимость усиления депутатского контроля за ходом реализации нацпроектов. Об этом сообщил сайт гордумы.

На встрече распределили бюджет на будущий год и решили поддерживать предложения рязанцев, направленные на улучшение жизни.

«При поддержке региона город имеет возможность развиваться, расширять сеть школ и детских садов, ремонтировать учреждения культуры и спортивные объекты», — отметила Юлия Рокотянская.

В ходе беседы также обсудили итоги первого года работы гордумы третьего созыва. По словам губернатора, реорганизация комитетов показала свою эффективность. Функции перестали дублироваться.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 908
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
17:33, 22 сентября 2019 1 397
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
22:13, 14 сентября 2019 11 703
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 693
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
13:41, 19 сентября 2019 2 415
Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум