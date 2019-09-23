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Фото: Рязанская городская дума
В понедельник, 23 сентября, губернатор Николай Любимов на рабочей встрече с главой города Юлией Рокотянской подчеркнул необходимость усиления депутатского контроля за ходом реализации нацпроектов. Об этом сообщил
На встрече распределили бюджет на будущий год и решили поддерживать предложения рязанцев, направленные на улучшение жизни.
«При поддержке региона город имеет возможность развиваться, расширять сеть школ и детских садов, ремонтировать учреждения культуры и спортивные объекты», — отметила Юлия Рокотянская.
В ходе беседы также обсудили итоги первого года работы гордумы третьего созыва. По словам губернатора, реорганизация комитетов показала свою эффективность. Функции перестали дублироваться.
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