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Фото: Администрация Рязани
Мэрия нашла шесть маршруток, незаконно перевозивших пассажиров из Песочни в Дягилево по маршруту №31М2. Проверка прошла 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
С 17 сентября движение по маршруту прекратили и перевозчик больше не имел права выпускать машины на линии.
Администрация Рязани направила эту информацию в надзорный орган, чтобы привлечь директора компании-перевозчика к административной ответственности.
Напомним, перевозчика, обслуживающего маршрут
За неделю до проверки обслуживание маршрута временно
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.