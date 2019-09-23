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15:53, 23 сентября 2019 169
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Мэрия нашла шесть маршруток, незаконно перевозивших пассажиров из Песочни в Дягилево

Мэрия нашла шесть маршруток, незаконно перевозивших пассажиров из Песочни в Дягилево

Фото: Администрация Рязани

Мэрия нашла шесть маршруток, незаконно перевозивших пассажиров из Песочни в Дягилево по маршруту №31М2. Проверка прошла 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 17 сентября движение по маршруту прекратили и перевозчик больше не имел права выпускать машины на линии.

Администрация Рязани направила эту информацию в надзорный орган, чтобы привлечь директора компании-перевозчика к административной ответственности.

Напомним, перевозчика, обслуживающего маршрут лишили лицензии, но он долгое время продолжал работать.

За неделю до проверки обслуживание маршрута временно прекратили и начали искать нового перевозчика для обслуживания этого маршрута.


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