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8:19, 17 сентября 2019 108
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В Рязани выберут нового перевозчика для работы на маршруте №31

В Рязани выберут нового перевозчика для работы на маршруте №31

Фото: Администрация Рязани

В Рязани выберут нового перевозчика для работы на маршруте №31. Об этом сообщил сайт администрации города.

Обслуживание маршрута временно прекратят.

С 17 сентября на автобусном маршруте №18 «Торговый центр „Круиз“ — поселок Дягилево» увеличат количество автобусов до пяти единиц. При необходимости, на линию выпустят новые автобусы, поступившие в транспортное управление по договору с инвестором.

Мэрия прорабатывает вопрос возобновления работы по этому маршруту.

Напомним, перевозчика, обслуживающего маршрут лишили лицензии, но он продолжал работать.


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