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Фото: Администрация Рязани
В Рязани выберут нового перевозчика для работы на маршруте №31. Об этом сообщил
Обслуживание маршрута временно прекратят.
С 17 сентября на автобусном маршруте №18 «Торговый центр „Круиз“ — поселок Дягилево» увеличат количество автобусов до пяти единиц. При необходимости, на линию выпустят новые автобусы, поступившие в транспортное управление по договору с инвестором.
Мэрия прорабатывает вопрос возобновления работы по этому маршруту.
Напомним, перевозчика, обслуживающего маршрут
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