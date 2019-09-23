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В понедельник, 23 сентября, Николай Любимов посетил онкодиспансер и поговорил с врачами больницы. Об этом он сообщил на своей
Губернатор рассказал, что закупку нового оборудования в онкодиспансер начнут, не дожидаясь строительства нового корпуса.
«Сегодня врачи рассказали, что им нужно оборудование для проведения полноценных генетических исследований. Это важное направление работы. Не будем откладывать, начнем формировать заявку», — написал Любимов.
Сейчас ожидается инновационная установка, которая позволит визуализировать степень распространения болезни, добавил глава региона.
Напомним, на строительство нового онкодиспансера в Рязани
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.