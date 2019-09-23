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20:05, 23 сентября 2019 130
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Любимов посетил онкодиспансер

Любимов посетил онкодиспансер

В понедельник, 23 сентября, Николай Любимов посетил онкодиспансер и поговорил с врачами больницы. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор рассказал, что закупку нового оборудования в онкодиспансер начнут, не дожидаясь строительства нового корпуса.

«Сегодня врачи рассказали, что им нужно оборудование для проведения полноценных генетических исследований. Это важное направление работы. Не будем откладывать, начнем формировать заявку», — написал Любимов.

Сейчас ожидается инновационная установка, которая позволит визуализировать степень распространения болезни, добавил глава региона.

Напомним, на строительство нового онкодиспансера в Рязани потратят почти шесть млрд рублей.


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