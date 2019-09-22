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В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за сильного ветра. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«До конца суток 22 сентября, ночью и днем 23 сентября на территории Рязанской области сохранится северо-западный ветер порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Рязанцам напомнили, что при такой погоде опасно находится под рекламными конструкциями, крышами домов, деревьями и линиями электропередачи.
При несчастном случае можно обращаться по номеру 101 или
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.