В понедельник в Рязани будет холодно и дождливо. Прогноз погоды

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В понедельник, 23 сентября, в Рязани будет холодно и дождливо. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от -1 до +4 градусов, местами заморозки, днем от +5 до +10 градусов.
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