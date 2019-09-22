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14:43, 22 сентября 2019 107
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В понедельник в Рязани будет холодно и дождливо. Прогноз погоды

В понедельник в Рязани будет холодно и дождливо. Прогноз погоды

В понедельник, 23 сентября, в Рязани будет холодно и дождливо. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью от -1 до +4 градусов, местами заморозки, днем от +5 до +10 градусов.


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