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19:01, 22 сентября 2019 36
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На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 23 сентября, синоптики пообещали до +2 градусов, небольшой дождь. Днем +9 градусов, дождь.

В ночь на вторник похолодает до нуля градусов, днем +8 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Ночью в среду, 25 сентября, ожидается до -1 градуса. Днем +9, солнечно.

В ночь на четверг, 26 сентября, будет до +1 градуса, днем потеплеет до +12, солнечная погода.

Ночью в пятницу пообещали до +2 градусов, днем +10, возможны дожди.

В ночь на субботу будет до +3 градусов, дождь. Днем +10 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь.


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