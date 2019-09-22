На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

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На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 23 сентября, синоптики пообещали до +2 градусов, небольшой дождь. Днем +9 градусов, дождь.
В ночь на вторник похолодает до нуля градусов, днем +8 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Ночью в среду, 25 сентября, ожидается до -1 градуса. Днем +9, солнечно.
В ночь на четверг, 26 сентября, будет до +1 градуса, днем потеплеет до +12, солнечная погода.
Ночью в пятницу пообещали до +2 градусов, днем +10, возможны дожди.
В ночь на субботу будет до +3 градусов, дождь. Днем +10 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь.
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