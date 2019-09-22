Любимов вновь запустил вопрос о внеплановых проверках

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Губернатор Николай Любимов на своей
«Друзья, по результатам голосований стало понятно:
На этот раз глава региона попросил рязанцев ответить на вопрос: «Кто должен проводить такие проверки».
Среди вариантов ответа:
Ранее на странице губернатора рязанцев
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