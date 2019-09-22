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19:48, 22 сентября 2019 176
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Любимов вновь запустил вопрос о внеплановых проверках

Любимов вновь запустил вопрос о внеплановых проверках

Губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте» опубликовал опрос о внеплановых проверках.

«Друзья, по результатам голосований стало понятно: #мыпротивэлитарности, #мызаобщееучастие. Внеплановые проверки необходимы, их результаты нужно обнародовать», — говорится в сообщении.

На этот раз глава региона попросил рязанцев ответить на вопрос: «Кто должен проводить такие проверки».

Среди вариантов ответа:

  • губернатор/вице-губернатор;
  • профильные зампреды и министры;
  • представители общественности;
  • совместно: жители и представители власти;
  • затрудняюсь ответить.

Ранее на странице губернатора рязанцев спрашивали об отношении к проверкам.


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