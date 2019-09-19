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12:33, 19 сентября 2019 323
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Любимов запустил опрос о внеплановых проверках 1

Любимов запустил опрос о внеплановых проверках

тГубернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте» запустил опрос о внеплановых проверках.

«Как вы относитесь к внеплановым проверкам, которые проводят мои доверенные люди?» — говорится в вопросе.

В сообщении рязанцев призвали голосовать и высказывать мнение в комментариях.

Напомним, недавно в Рязани проверили несколько школ и детсадов, в том числе внепланово. После проверок уволили директоров школ №№ 50 и 60.

Фото со страницы губернатора «ВКонтакте»


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