Любимов запустил опрос о внеплановых проверках

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тГубернатор Николай Любимов на
«Как вы относитесь к внеплановым проверкам, которые проводят мои доверенные люди?» — говорится в вопросе.
В сообщении рязанцев призвали голосовать и высказывать мнение в комментариях.
Напомним, недавно в Рязани проверили несколько школ и детсадов, в том числе внепланово. После проверок уволили директоров школ №№
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