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10:35, 22 сентября 2019 210
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Для ремонта аварийного моста около «Спартака» не смогли найти подрядчика

Для ремонта аварийного моста около «Спартака» не смогли найти подрядчика

Для ремонта аварийного моста около «Спартака» не смогли найти подрядчика. Об этом сказано на едином портале госзакупок.

Напомним, на этом месте планировали отремонтировать забор.

Стоимость работ оценили в 11 миллионов рублей, которые должны были выделить из областного бюджета.

Работы планировали завершить до 10 декабря.


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